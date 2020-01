Gabriel Jesus, rumo a seu melhor ano no Manchester City

Mesmo sem ser o titular absoluto do ataque Citizen, brasileiro segue marcando gols está perto de marca individual

Um dos destaques da vitória do por 4 a 0 sobre o , pela Copa da , marcando dois gols, Gabriel Jesus está perto de fazer a sua melhor temporada pelo clube inglês.

O atacante, em 31 jogos pelos Citizens na atual temporada, marcou 16 gols e distribuiu 8 assistências. Vale lembrar, no entanto, que Gabriel não é titular absolutado do ataque do City e disputa a posição com Sergio Aguero, ídolo do clube.

Desta forma, o brasileiro está próximo de alcançar a marca de sua melhor temporada no Manchester City, superando:

2018/19 - 47 jogos e 21 gols

2017/18 - 42 jogos e 17 gols

2016/17 - 11 jogos e 7 gols

11 - Gabriel Jesus has been directly involved in 11 goals in eight appearances in the FA Cup, scoring seven and providing four assists. Opportunist. pic.twitter.com/LR2KtjBpjY — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2020

Pela , por exemplo, Gabriel Jesus esteve diretamente envolvido em 11 gols em oito jogos, com sete gols e quatro assistências.

No total, Gabriel Jesus soma 131 jogos pelo Manchester City, tendo sido titular em 78, com 61 gols marcados e 24 assistências.

O desempenho do atacante empolgou e a página do Manchester City no homenageou o jogador.