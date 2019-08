Gabriel Jesus quebra sequência de Van Dijk sem levar dribles e decide pelo City

O zagueiro do Liverpool não era driblado desde 2018; brasileiro também converteu pênalti que deu ao Citizens o primeiro troféu da temporada

Há quem defenda o zagueiro Virgil van Dijk como o candidato ideal para ser eleito melhor jogador do mundo, tanto na premiação da FIFA quanto na Bola de Ouro. Afinal de contas, o holandês comandou uma das melhores defesas da última temporada europeia, foi campeão da com o e também teve participação destacada em gols marcados [6] e assistências [4].

Uma outra marca impressionante, talvez a mais chocante de todas, era a capacidade de não levar dribles, mesmo sendo um defensor com grande participação nas ações de jogo. Van Dijk não havia sido driblado nos últimos 65 duelos oficiais, desde que o meia Mikel Merino, do , levou a melhor em partida realizada em 2018. Esta sequência, contudo, acabou neste domingo (04), com o brasileiro Gabriel Jesus tendo a honra – e capacidade – para driblar o gigante holandês.

65 - During the final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw — OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019

Foi um domingo especial para Gabriel Jesus, que estreou agora com o número 9 do : o atacante entrou no decorrer da Supercopa da , disputada contra o Liverpool e transmitida com exclusividade pelo DAZN, no lugar de Leroy Sané, e converteu o pênalti que deu o troféu aos Citizens nas disputas alternadas após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.