Gabriel Jesus explode como ponta e dá a letra: Man City não precisa de Cristiano Ronaldo

O brasileiro participou de dois gols em mais uma goleada do Manchester City

Enquanto o Manchester City segue procurando um novo atacante, Gabriel Jesus vem se tornando um problema para Pep Guardiola e para a diretoria do clube. No bom sentido.

Com três dias até o término da janela de transferências, o City não irá assinar com Cristiano Ronaldo, novo reforço do Manchester United, e parece cada vez mais distante de Harry Kane. Mas se o clube ainda pretendia investir forte no mercado por um nome de peso, o brasileiro pode estar tornando isso mais difícil.

Inconsistente em 2020/21, Gabriel Jesus começou a temporada 2021/22 voando. Atuando pelo lado direito do ataque, marcou um gol e deu três assistências em dois jogos como titular, chamando a responsabilidade e mostrando um nível de regularidade pouco antes visto em sua estadia em Manchester.

Desde que chegou, até tem bons números: 83 gols em 198 jogos pelo clube. Se continuar jogando como começou a temporada, porém, pode conquistar algo que nunca obteve no Manchester City: a titularidade absoluta.

Versátil, Jesus também pode ser utilizado por dentro e é, em tese, o único centroavante de origem do elenco do City, com a saída de Sergio Aguero. Decisivo contra Norwich e Arsenal, porém, apresenta um bom caso para continuar sendo utilizado na ponta direita - onde já teve performances memoráveis, como contra o Real Madrid, no mata-mata da Liga dos Campeões da Uefa, em 2019/20.

PEP: "Os melhores momentos de uma carreira como técnico é quando você pode trabalhar com pessoas, seres humanos como o @gabrieljesus9."



🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/Qg9hsjJ1P0 — Manchester City (@ManCityPT) August 21, 2021

É claro: o Norwich veio da segunda divisão e o Arsenal, na fase em que está, não é parâmetro. Mas são bons sinais de um jogador que, com 24 anos, pode estar finalmente achando seu espaço em um dos melhores elencos do mundo.

Provavelmente com Gabriel Jesus como titular, o Manchester City volta aos gramados neste próximo dia 11 de setembro, às 11h (de Brasília), contra o ótimo time do Leicester City, pela quarta rodada da Premier League.