Gabriel Jesus é do Arsenal: os valores e os detalhes da contratação

Atleta de 25 anos chega aos Gunners para ser novo camisa 9 de Mikel Arteta; ex-City fará parceria no ataque com brasileiros Marquinhos e Martinelli

O Arsenal anunciou na manhã desta segunda-feira (04) a contratação de seu novo camisa 9: o brasileiro ex-Manchester City, Gabriel Jesus.

Aos 25 anos, Jesus ficou cinco anos atuando apenas pelo City em sua ainda curta carreira, tendo marcado pelo clube inglês pouco menos de 100 gols. Foram 236 jogos disputados e 95 tentos anotados.

Para garantir a chegada do atleta, os Gunners desembolsaram 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 292 milhões), ao longo de um contrato de cinco anos com o clube de Londres. Com moral, o brasileiro chega ao elenco comandado por Mikel Arteta usando a camisa 9.

O possível retorno do Arsenal à elite das competições europeias, tendo conseguido se manter na quinta colocação da Premier League e garantido a vaga na fase de grupos da Liga Europa, fez o elenco ter a necessidade de garantir um atleta para comandar o ataque.

"O clube fez um trabalho tremendo para recrutar um jogador desta estatura. Conheço Gabriel pessoalmente muito bem, e todos o conhecemos bem desde seu tempo na Premier League e sendo muito bem-sucedido aqui", disse o treinador dos Gunners, sobre a contratação. "Esta é uma posição que está no nosso radar há muito tempo e conseguimos um jogador que todos queríamos, então estou muito feliz.”

Jesus tem grande potencial de evolução em uma equipe que também passa por processo de voltar aos grandes níveis da Europa, com habilidade para marcar dezenas de gols e auxiliar com assistências e passes decisivos aos companheiros de seu novo time.