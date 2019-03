Gabriel Jesus admite queda de rendimento na carreira: "Dei uma parada"

Gabriel Jesus concedeu entrevista nesta terça-feira (19), e comentou sobre sua queda de rendimento pela seleção brasileira e pelo .

“Eu tenho conversado bastante com minha família e amigos. Tive um momento bom na minha vida, na minha carreira. Atingi coisas rapidamente, e hoje dei uma parada. Tenho 21 anos. Hoje estou na reserva [do Manchester City], perdi a titularidade para o maior artilheiro da história do clube, que é o Aguero. Tive lesões, estou voltando e agora quero ajudar o meu clube”, disse o atacante.

Jesus foi convocado novamente pelo técnico Tite para defender o nos amistosos da seleção que acontecem neste sábado (23), contra o Panamá, e na próxima terça-feira (26), contra a . A seleção não entra em campo desde os amistosos pós- de 2018, e o atacante foi questionado sobre seu baixo rendimento nestes confrontos.

“Hoje não pesa mais. No pós-Copa, é claro, foi muito difícil. Mas hoje vivo esse momento por má fase minha e também pela grande fase do Aguero. Quando jogo, ajudo o time. Opção técnica sempre vai ter. Eu treino forte, como sempre treinei. Não é uma má fase minha. É claro que o pós-Copa foi difícil, acho que foi o momento mais difícil como jogador. Mas superei e tenho ajudado meu time. Isso me abalou somente no começo de temporada, faz tempo que não abala mais”, disse.

O camisa 33 do City também falou sobre a ausência de Neymar em campo, que ainda segue em tratamento no pé direito e deve retornar aos seus compromissos a partir de abril.

“Sou muito fã dele. Faz muita falta, tanto dentro quanto fora de campo. Ele espalha alegria por onde passa. Todo mundo sabe da falta que ele faz”, respondeu Jesus, que também relatou suas semelhanças com Roberto Firmino, colega de seleção e rival pela Premier League com o .

“Acho que o nosso incômodo é parecido. No jogo, quando não pegamos na bola, saímos da área para buscar jogo. Sou muito fã do Firmino. Ajuda muito o seu clube e a Seleção. É um cara muito do bem. Eu me dou muito bem com ele, menos quando joga contra nós [Manchester City]. Sou fã e espero que ele faça sucesso tanto no clube quanto na Seleção”, concluiu.