Gabigol supera Renato Abreu e se torna o maior artilheiro do Flamengo no Século XXI

Atacante chegou a marca dos 74 gols em 106 jogos com a camisa rubro-negra

Gabigol se tornou o maior artilheiro do Flamengo no Século 21 ao balançar as redes do Palmeiras, neste domingo (11), na final da Supercopa do Brasil. O atacante chegou a marca de 74 gols em 106 jogos e superou o ex-meia Renato Abreu, com 73 gols.

Gabigol começou a temporada 2021 a todo vapor, já são quatro gols em quatro jogos. Em 2020, quando faturou Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Carioca e Campeonato Brasileiro, o atacante fez 27 gols em 43 partidas. Em 2021, no ano de ouro, o atacante foi as redes 43 vezes em 49 jogos.

Flamengo - os maiores goleadores do século (2001 até hoje):