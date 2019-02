Gabigol sobre falta de gols: "Talvez falte entrosamento"

Atacante demonstra confiança apesar da sequência de jogos sem ir às redes, se dispõe a atuar em mais de uma posição e fala sobre tragédia do Ninho

Durante entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, o atacante Gabriel Barbosa se mostrou tranquilo em relação à concorrência no setor de ataque, apesar da falta de gols pelo Flamengo.

"Acho que eu sou um cara que já jogou em todas as posições no Flamengo, dentro e fora da área. Não sei se isso pode me ajudar. Não tem uma disputa entre titular e reserva, quem o professor escolher, vai se dar muito bem. Depende mais da característica do que o professor quer no jogo. Esse comando de ataque pode ser uma das opções, e eu também posso jogar perto, como já fiz. Sobre o gol, ele naturalmente vai sair. Todas as pessoas estão ansiosas, mas eu tenho muita confiança, estou muito feliz aqui no Flamengo e os gols naturalmente vão sair", salientou.



Gabigol está a cinco jogos sem ir às redes com a camisa do Flamengo (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Gabigol é o único reforço que não foi às redes na Taça Guanabara. Antes da partida contra o Americano, no próximo domingo (24), o camisa 9 também destacou a relação com os jovens que estiveram envolvidos no incêndio no centro de treinamento do time.

"Claro que todo mundo ficou triste com a tragédia, depois veio a eliminação. Ficamos tristes. Mas seguimos trabalhando. O jogo de domingo é muito importante. Temos trabalhado bem e feito as coisas da maneira certa. O caminho está sendo bom e proveitoso. Todos sentiram muito. A gente convivia com esses meninos. EU mesmo tirei foto com um deles. É claro que foi muito triste para nós. Tentamos não pensar muito. Eles vão ficar nos nossos corações para o resto de nossas vidas", completou o atacante.

O Rubro-Negro ainda encara o Americano no dia 28, antes de estrear na Copa Libertadores contra o San José, da Bolívia, no dia 5 de março.