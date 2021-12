Gabigol revela que sempre tem propostas para deixar o Flamengo

De férias em São Paulo, Gabigol participou do podcast "Podpah" e fez uma revelação que deixou o torcedor do Flamengo preocupado. O atacante afirmou que tem propostas para deixar o time carioca, mas garantiu estar no feliz no clube.

"Propostas tem (para deixar o Flamengo), mas eu tenho que analisar tudo. Tenho 25 anos, jogo no melhor time do Brasil, jogadores e torcida f%$. Não quer dizer que amanhã não posso ir embora, pode acontecer. Mas eu estou feliz".

O camisa 9 também fez questão de ressaltar que nunca foi fixado em vestir camisa de times de fora e que sempre quis jogar pelo Flamengo.

"Eu sempre quis jogar no Flamengo e no Santos. Nunca fui brisado (fixado) em time de fora. Eu sou muito brasileiro. É muito bom ser brasileiro. É muito f... jogar pela Seleção, jogar no Flamengo, ir para o Maracanã. Para mim, não é normal botar a camisa do Flamengo e ir para o Maracanã jogar. É muito f... As coisas vão acontecendo, e você não para pra pensar. Você para e fala: "C..., Flamengo... Maracanã, 80 mil pessoas gritando seu nome, sendo campeão de tudo, morando no Rio..."

Gabi também comentou sobre a derrota para o Palmeiras, na final da Libertadores deste ano. O atacante ressaltou que a meta é voltar a disputar a decisão do maior torneio de clubes da América do Sul na próxima temporada.

Por fim, o artilheiro também comentou sobre a relação com Bruno Henrique, com quem divide os gramados desde os tempos de Santos.

"O Bruno Henrique é muito meu parceiro, a gente jogou no Santos junto. A gente era muito parceiro no Santos, e eu ligava para ele todo dia: "Vem para o Flamengo, vem para o Flamengo, por favor". - Só que o Bruno é muito particular, mas a gente não sabe como ele está no dia. Ele chega contigo conversa e brinca. No outro dia, ele não fala com você. Aí falei: "Vou fazer um teste, não vou falar com o Bruno".

Mais artigos abaixo

Ficamos dois meses sem nos falar, mas de boa. Aí resolvi falar com ele: "E aí, Bruno, tudo bem?". Ele respondeu: "E aí, parça? Beleza?". Normal. E no campo gol todo jogo. E sem se falar fora de campo. Mas sem brigar. O Bruno é louco. E ele nem percebeu.

"A gente está sendo campeão sempre. Acontecem umas coisas no futebol, e as pessoas vão esquecendo. Em quatro anos, o Flamengo foi campeão duas vezes do Brasileiro e duas vezes foi vice (Brasileiro). Pelo projeto, isso é muito grande. Jogamos duas finais de Libertadores, ganhamos uma e perdemos outra. Ganhamos Recopa, Supercopa, três estaduais. O Palmeiras mereceu, foi lá e ganhou. Parabéns para eles, show. Óbvio que não ficamos felizes. Parabéns para o Palmeiras. O que nos resta? Ir ano que vem lá de novo até a gente ganhar essa parada. E vamos".