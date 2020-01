Indefinição de Gabigol incomoda Inter de Milão e clubes interessados

Com proposta do Flamengo e sondagem concreta do West Ham, atacante está de férias no Brasil

A está incomodada com a indecisão de Gabigol em relação ao próprio futuro. A Goal apurou que o clube italiano espera ansiosamente uma resposta do atacante para, então, avançar com as conversas que estão abertas. Neste momento, apenas dois clubes têm interesse concreto no jogador: e .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O , ainda no ano passado, entregou uma proposta de 16 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões) pelo artilheiro das duas edições passada do Brasileirão. No acordo, os italianos ficariam ainda com 20% do valor de uma futura venda.

De olho no poderoso mercado inglês, a Inter sonha com uma transferência entre 30 e 35 milhões de euros (R$ 135 e R$ 158 milhões). Antes de formalizar qualquer oferta oficial, o West Ham, no entanto, quer para já uma definição do atacante, que atualmente está de férias no – esteve no Rio de Janeiro e em nos últimos dias.

Mais artigos abaixo

Gabigol, vale lembrar, sempre trabalhou com a meta jogar na Premier League, tendo, durante o início do processo de empréstimo para o Flamengo no ano passado, sido alvo de desejo de e . Na ocasião, os cariocas levaram a melhor na disputa.

Comprado pela Inter de Milão por 29,5 milhões de euros, o atacante de 23 anos, cujo contrato é válido até junho de 2022, tem hoje uma única certeza: está fora dos planos dos italianos. Não deixou uma boa impressão na primeira passagem (fez apenas dez jogos e marcou um gol).