Gabigol incomodado com a falta de gols pelo Flamengo

Atacante não balançou as redes nos três jogos disputados pelo Campeonato Carioca

Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, Gabigol chegou ao Flamengo cercado de muita expectativa. No entanto, até o momento o jogador não conseguiu balançar as redes no Campeonato Carioca.

Nos três jogos disputados, o atacante passou em branco e, apesar de afirmar que não se vê "com tanta obrigação para marcar, é nítido o incômodo do atleta, que chegou emprestado da Inter até o final da tempoada.

"Estou tranquilo. Jogo para ajudar meus companheiros, estou jogando um pouco mais recuado, então não tenho essa obrigação de fazer gols, tenho que ajudar meus companheiros. Mas, obviamente, quando sair o primeiro gol, vou ficar bem feliz", disse.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Se no Santos o atacante marcou quatro gols em seus primeiros jogos, no Rubro-Negro a situação é completamente inversa. Porém, Gabigol na sequência atravessou um período de seca no Peixe, quando ficou oito jogos sem balançar as redes entre fevereiro e abril e viu a torcida perder a paciência em agosto, com a equipe flertando com a zona de rebaixamento.

No momento, os rubro-negros estão vendo com bons olhos o seu início no clube e ainda não encara a pressão da torcida. Até porque, qualquer cobrança na atual fase seria exagerada.

Mas Gabigol precisa reencontrar o caminho das redes para corresponder a alta expectativa criada com a sua chegada ao Rio de Janeiro. E para isso, ele terá mais uma oportunidade no próximo domingo (3), quando encara a Cabofriense, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.