Gabigol ignora a má fase, rebate críticas e diz: “acho que é inveja”

Atacante se tornou o maior artilheiro brasileiro da Copa Libertadores ao marcar gol diante do Racing

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Gabigol atravessa fase ruim no Rubro-Negro. O atacante tem perdido muitos gols e não balança as redes com bola rolando desde 15 de fevereiro. Na última quinta-feira (4), ele quebrou o “jejum” e anotou o tento da equipe no empate em 1 a 1 com o Racing, na Argentina.

Depois do jogo, Gabigol atendeu a imprensa e rebateu as críticas pela má fase.



“Eu sempre brinco, se tem uma coisa que eu sei fazer é gol. Eu vou errar dois, três, quatro, quinze, mas o mais importante é na minha cabeça é não desistir. Eu quero aparecer lá de novo, ajudar meus companheiros. Sei que as pessoas querem me ver fazendo gol, mas tenho tido papel importante na criação das jogadas”, disse o camisa 10.

Gabi também foi questionado sobre as críticas que vem recebendo de torcedores nas redes sociais em relação a sua forma física e descordou.



“Só recebo elogio em casa, que estou muito gostoso. O pessoal dá uma viajada, sinceramente não vejo (má forma física). Mas quando chega alguma coisa, acho que passam um pouquinho do ponto. Acho que é inveja também”.

Ao marcar diante do Racing, Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da Copa Libertadores com 30 gols. Ele ultrapassou Luizão, com 29. No total, o camisa 10 do Flamengo precisou de 51 jogos para atingir esta marca.