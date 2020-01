Gabigol fica... e já vira desfalque do Flamengo na Recopa

O atacante foi expulso na final da Libertadores e deve cumprir um jogo de suspensão

A grande notícia flamenguista nesta janela de transferências foi a compra, em definitivo, de Gabigol, confirmada nesta terça-feira (28).

No entanto, nem tudo são flores. Por conta da expulsão na final da Libertadores de 2019, contra o (ARG), Gabriel deve cumprir uma partida de suspensão em campeonato sul-americano.

O jogo que Gabigol ficará de fora é a primeira partida da Recopa Sul-Americana, no dia 19 de fevereiro, contra o , no . Para a partida de volta, no Maracanã dia 26 de fevereiro, o atacante já deve voltar.

A expulsão aconteceu já nos acréscimos da decisão da Libertadores, no dia 23 de novembro, por conta de gestos obscenos feitos pelo jogador. O cartão vermelho veio depois que o árbitro, Roberto Tobar, foi avisado pelo VAR.