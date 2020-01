Recopa Sul-Americana 2020: quando começa, quais os times, onde assistir e mais

Duelos entre Flamengo e Independiente del Valle acontecem entre os dias 19 e 26 de fevereiro

Datas definidas! A Conmebol confirmou os jogos da de 2020, que marca o encontro entre os atuais vencedores dos dois principais torneios de clubes da América do Sul: a e a .

Quer ver a fnial da Recopa ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O , campeão da Libertadores, e , campeão da Sul-Americana, entram em campo em dois jogos em busca do título da Recopa.

Saiba como será disputado a Recopa!

QUANDO É?

Os duelos entre Independiente del Valle e Flamengo acontecem nos dias 19 e 26 de fevereiro. O primeiro confronto acontece no , uma vez que o campeão da Libertadores tem a vantagem de disputar a finalíssima em casa.

🏆⚽ Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el 1⃣9⃣ de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



🇧🇷⚽🇪🇨 Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em 1⃣9⃣ de fevereiro, em Quito, e volta no dia 2⃣6⃣ do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) 21 de janeiro de 2020

ONDE ASSISTIR?

As partidas terão transmissão exclusiva do DAZN. Com preço acessível, o serviço chega ao com o objetivo de revolucionar a transmissão ao vivo e sob demanda de eventos de várias propriedades.

O preço da mensalidade do DAZN reduziu de R$ 37,90 para R$ 19,90 até o início da Copa Sul-Americana 2020, com o principal objetivo a expansão no Brasil.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

OS MAIORES CAMPEÕES

CLUBE TÍTULOS ANOS BOCA JUNIORS 4 1990, 2005, 2006 e 2008 RIVER PLATE 3 2015, 2016 e 2019 SÃO PAULO 2 1993 e 1994 INTERNACIONAL 2 2007 e 2011 OLIMPIA 2 1991 e 2003 GRÊMIO 2 1996 e 2018 QUITO 2 2009 e 2010 INDEPENDIENTE 1 1995 CRUZEIRO 1 1998

Apesar de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 em casa, o foi derrotado pelo River Plate por 3 a 0 em Buenos Aires. Desta forma, o Campeão da Libertadores de 2018 também levantou o título da Recopa.