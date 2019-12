Gabigol é o próximo? Inter de Milão tem histórico de “desperdiçar talentos”

O clube italiano já vendeu nomes como Seedorf, Roberto Carlos e outros antes deles atingirem o auge

Gabigol chegou á de Milão, em 2016, repleto de expectativa. Mas não deu certo na e o clube Nerazzurri não pensa mais em ficar com o atacante, contratado por cerca de 25 milhões de euros na época.

Depois de um empréstimo também sem sucesso pelo , o atacante voltou a reencontrar a boa fase no , em 2018, mas foi nesta temporada 2019, no , que viveu seu auge. A situação envolvendo seu futuro é indefinida, mas a certeza é que a não pensa em ficar com o brasileiro - que também já disse que não irá se reapresentar ao clube em janeiro de 2020.

Ninguém sabe as respostas que o futuro guarda, mas o passado da Internazionale mostra uma certa afobação na hora de negociar jogadores contratados e que, só depois, longe do clube, viveriam o ápice de suas carreiras. Confira a lista abaixo!

Fabio Cannavaro

Revelado pelo e nome de sucesso no dos anos 90, o zagueiro foi contratado pela Internazionale em 2002. Mas não teve sucesso: ficou duas temporadas em Milão até ser vendido para a . Em 2006, fez uma praticamente perfeita e capitaneou a Itália até o título - naquele ano seria eleito o melhor jogador do planeta. Depois, ainda teve passagem pelo .

Roberto Carlos

Após ter feito parte do espetacular da era Parmalat, bicampeão brasileiro, o lateral-esquerdo foi vendido para a Inter de Milão. Na Itália fez apenas uma temporada e, após desentendimentos com o técnico Roy Hodgson (que queria escalá-lo no ataque), o brasileiro acertou sua ida para o Real Madrid – onde fez história como um dos maiores de sua posição.

Clarence Seedorf

Quando chegou à Inter de Milão, Seedorf já havia sido campeão da por e Real Madrid. Mas não deu certo de azul e preto em três temporadas. Acabou acertando com o , arquirrival da Internazionale, onde teve a sua melhor passagem e voltou a levantar a taça europeia.

Bennis Bergkamp

Outro holandês revelado pelo Ajax e reconhecido por sua habilidade, Bergkamp ficou na Itália por dois anos decepcionantes até trocar o estádio de San Siro pelo – onde virou um dos maiores ídolos da história do clube inglês.

Andrea Pirlo

Torcedor fanático da Internazionale quando criança, Pirlo realizou o sonho de ser jogador Nerazzurri em 1998. Passou por empréstimos e não teve sucesso no time de coração. Acabou virando ídolo e enfileirou títulos justamente pelo Milan. Foi campeão mundial em 2006 com a seleção italiana e ainda teria passagem marcante pela Juventus.

Philippe Coutinho

O brasileiro foi contratado junto ao por 3,8 milhões de euros, mas a partir de sua chegada, em 2010, não conseguiu espaço e passou por empréstimos. Teve grande sucesso no , que o comprou por cerca de 9 milhões em 2013. Coutinho acabou sendo vendido por 120 milhões para o . Ainda que não tenha sido protagonista em título marcante, rendeu uma bela quantia... que não foi para a Inter.

Outros nomes: Mikael Silvestre, Matthias Sammer, Robbie Kane, Kanu.