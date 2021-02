Gabigol e Nunes, dois diferentes Artilheiros das Decisões do Flamengo no Brasileirão

O atual camisa 9 rubro-negro bateu uma importante marca do centroavante do Fla de Zico e mantém time na briga pelo título

Gabi, como ele agora quer ser chamado, Gabriel Barbosa ou simplesmente Gabigol. Neste momento várias são as formas de se referir ao atacante do Flamengo, mas a certeza é o seu lugar na história do clube – algo que já havia sido conquistado pela artilharia recorde em uma única campanha rubro-negra de Brasileirão, no título conquistado em 2019, assim como pelos dois gols que garantiram a taça da Libertadores daquele mesmo ano.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Sport Recife, dentro da Ilha do Retiro em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2020, Gabigol voltou a deixar sua marca. Abriu caminho no triunfo que deixou o Flamengo na segunda posição a quatro pontos do líder Internacional. O time treinado por Rogério Ceni está forte na briga para revalidar o título brasileiro, faltando cinco rodadas para o término do certame. O camisa 9 ainda perdeu algumas outras oportunidades, mas já havia atingido uma importante marca: com 35 gols, superou Nunes e ficou isolado na quinta posição do Top 5 de maiores goleadores flamenguistas na história do Campeonato Brasileiro.

Nunes, o camisa 9 daquele Flamengo de Zico e companhia, fez gols históricos, como os dois sobre o Liverpool na conquista do Mundial de Clubes de 1981. No Campeonato Brasileiro, balançou as redes do Atlético-MG na finalíssima de 1980 e do Grêmio em 1982. Feitos deste tipo lhe renderam a alcunha de “Artilheiro das Decisões”, que passou a lhe servir praticamente como uma espécie de sobrenome.

Gabigol não é Nunes, mas dentro de um Brasileirão agora disputado em pontos corridos – modelo iniciado em 2003 – foi artilheiro no último título de Série A conquistado pelo Flamengo e segue decidindo, neste campeonato de 2020 disputado já em 2021, jogo após jogo. E se nesta “era de pontos corridos” costuma-se dizer que cada partida é uma decisão, Gabriel Barbosa vai aumentando seu status como um moderno Artilheiro das Decisões com a camisa rubro-negra dentro do Campeonato Brasileiro.