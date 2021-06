Rogério Ceni testa positivo para Covid-19; quem comanda o Flamengo?

Ceni será substituído por técnico do Sub-20 do clube

O Flamengo informou na manhã desta terça-feira (8) que o técnico Rogério Ceni testou positivo para Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador ficará de fora dos dois próximos jogos do time, contra o Coritiba pela Copa do Brasil e diante do América-MG pelo Brasileirão.

Em teste realizado na última segunda-feira (07.06), o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com covid-19. O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 8, 2021

Rogério será substituído por Maurício Souza técnico do Sub-20 do Flamengo, junto com o auxiliar Márcio Torres.

Maurício comandou o Flamengo durante 10 partidas pelo Campeonato Carioca, vencendo seis partidas e apenas perdendo dois jogos.

Logo ao se apresentar para seleção uruguaia na última terça (1), o meio-campista Arrascaeta foi afastado por suspeita de ter contraído o vírus.

Também na semana passada o Flamengo confirmou que os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, o analista Leandro Costa, e o roupeiro Marcos Vinicius testaram positivo para Covid-19.

A equipe entra em campo nesta quinta-feira (10), contra o Coritiba, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.