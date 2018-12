Gabigol despista, mas negociações com o Flamengo avançam

Atleta pode ser um dos reforços do Flamengo para a próxima temporada mas mantém o bico fechado

Um dos convidados para esperados para o 15ª edição do Jogo das Estrelas, realizado por Zico, no MAracanã, era Gabigol. O jogador, que está em negociações para reforçar o Flamengo na próxima temporada se apresentou diante dos fãs Rubro-Negros e enlouqueceu a torcida.

Atuando no time adversário do Galinho, Gabigol deu bastante trabalho, se movimentou muito e balançou as redes, levando os torcedores a sonhar com ver se repetir muitas vezes essa cena com a camisa do Flamengo.

Na zona mista, o atleta, que esteve com Marcos Braz em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, afirmou que o encontro foi por acaso e despistou sobre as negociações.

"Eu fui no shopping com a minha mãe e a gente acabou se encontrando lá, não teve nada de futebol, também se fosse para falar disso eu não estaria no shopping. Também não seria eu, seria meu pai. Somos pessoas normais, se a gente se encontrar na rua vamos conversar sem problema algum".

Apesar de tentar driblar a imprensa, o atacante que pertence a Inter de Milão está em negociações avançadas com o Flamengo. O jogador já deixou claro algumas vezes o desejo de defender o clube e as tratativas estão avançando.

Internamente, o clube trata a negociação com cautela e frisa que é difícil, são valores altos e variáveis importantes a serem discutidas com a Inter de Milão. Nesse momento, no entanto, as coisas estão bem encaminhadas para um desfecho positivo.

Durante o Jogo das Estrelas, o atacante recebeu bastante atenção dos Rubro-Negros, na arquibancada e com os ídolos dentro de campo. Zico, Júnior, Anegelim e outros fizeram questão de deixar Gabigol à vontade. No final da partida, Júlio César, que também fez história na Inter, clube que tem os direitos federativos do jogador, "enquadrou" o atleta e perguntou o que falta para assinar com o Flamengo.