Futebol ofensivo, espaço para jovens e aproximação com o torcedor: o que a CBF quer no novo ciclo da seleção brasileira

Entidade prioriza três pilares neste início e busca por novo técnico passa por esse encaixe

A seleção brasileira entra em campo neste sábado (25), diante do Marrocos, na primeira partida pós Copa do Mundo do Qatar. Enquanto a CBF busca um novo treinador, Ramon Menezes, da sub-20, comanda a equipe e mostra os caminhos que o presidente Ednaldo Rodrigues busca seguir neste novo ciclo.

O elenco da seleção brasileira para esta data FIFA conta com um “mix”. Tem atletas experientes, que estiveram em outras Copas do Mundo, tem jovens promessas e até jogadores que se destacaram no cenário nacional nos últimos anos. Estes são alguns pontos que devem virar praxe daqui para frente.

Depois da eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo do Qatar, Ednaldo Rodrigues fez uma análise profunda e definiu o que pretende ver na seleção brasileira a partir de agora. A entidade busca um treinador que possa oferecer um futebol ofensivo e que seja vitorioso. Não à toa, Carlo Ancelotti é a prioridade.

Aproximação com o torcedor

Para a CBF, chegou o momento de tentar reaproximar a seleção brasileira do torcedor. Os inúmeros amistosos fora do país foram durante anos alvos de críticas pela torcida e imprensa brasileira. O contrato com a empresa que organizada as partidas acabou e não foi renovado. A entidade ainda busca um novo parceiro, mas deixa claro que precisa ter jogos no território nacional com mais frequência.

Na data FIFA de junho, por exemplo, Ednaldo Rodrigues negocia um amistoso na Arena Pantanal, no Amazonas, já como parte do plano de reaproximar o torcedor brasileiro da Canarinho.

Canal mais aberto

Como parte do processo de reaproximar o povo brasileiro da seleção, o presidente da CBF quer que haja um canal mais aberto entre a Canarinho e o povo. A imprensa, por exemplo, terá mais acesso. Antes, era quase impossível uma entrevista exclusiva durante o período de data FIFA. Hoje, os atletas foram liberados para conversar com os jornalistas.

Vale lembrar que Ednaldo Rodrigues trocou toda a equipe de comunicação da seleção brasileira, do diretor ao fotógrafo oficial.

Espaço para jovens

Nesta primeira convocação, muitos jogadores jovens ganharam espaço, como Andrey, do Vasco, Artur do América-MG, Vitor Roque do Athletico-PR entre outros. Essa deve ser uma linha a ser seguida pelo próximo treinador.

Segundo soube a GOAL, Ednaldo Rodrigues quer ver mais jovens promessas na seleção brasileira, ainda que eles não estejam prontos. Uma fonte ligada à CBF revelou que o técnico acredita que esses meninos são o futuro e precisam participar do ambiente da seleção. Em uma conversa, o mandatário citou Pelé, que estreou pela Canarinho aos 16 anos, para justificar que não há necessidade de esperar um amadurecimento para convocar um jovem em potencial.

Futebol ofensivo

O futebol ofensivo é uma exigência para o novo ciclo. O presidente da CBF deixou claro que o Brasil não pode ser uma equipe que jogue por uma bola, que precisa jogar para frente e voltar a encantar o mundo, não à toa, pela primeira vez, existe uma grande abertura para a chegada de um técnico estrangeiro.