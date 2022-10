Fulham monitora Pablo Maia, mas ainda não fez oferta ao São Paulo

Jogador tem contrato no Morumbi até setembro de 2023 e é tratado como um nome muito valioso pelo técnico Rogério Ceni

O Fulham tem interesse em Pablo Maia, volante do São Paulo, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL. Os ingleses, contudo, ainda não apresentaram uma proposta pelo jogador de 20 anos.

O clube inglês apenas monitora a situação do meio-campista pensando na próxima janela de transferências. Não foi formalizada uma oferta, conforme apurado pela reportagem.

O meio-campista tem contrato no Morumbi até 30 de setembro de 2023, e o clube não tem a intenção de negociá-lo. A diretoria, inclusive, não foi comunicada sobre o interesse dos britânicos e tampouco recebeu uma proposta formal pelo atleta.

O técnico Rogério Ceni gosta de Pablo Maia e tem interesse em contar com o jogador em 2023. A ideia da cúpula é estender o vínculo do atleta e evitar uma perda em meio à temporada. O garoto é visto com bons olhos nos bastidores do Morumbi.

O volante tem 55 partidas pelo time profissional do São Paulo em 2022, somando 3.515 minutos. No período, fez 37 jogos como titular e 18 na condição de reserva. Ele fez dois gols e deu uma assistência.