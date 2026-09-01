Frosinone, Ghedjemis ainda espera o Monaco: o clube do Lácio já tem pronta a contramedida

Fares Ghedjemis ficou fora das primeiras partidas do Frosinone no campeonato porque está abalado com a situação que o coloca como protagonista de uma história de mercado. O forte ponta argelino quer ir para o Monaco, mas, até aqui, o Frosinone devolveu ao remetente as duas propostas dos monegascos porque quer 25/30 milhões de euros.

A negociação entre as partes ainda está de pé, mas quanto mais as horas passam, menores são as chances de uma transferência. O Frosinone, por sua vez, já tem pronta a contramedida: renovação e reajuste salarial no fim da janela.