Fred no ataque do Fluminense: Nenê já faz plano para formar nova dupla

Em live na FluTV, o meia afirmou que gostaria de atuar junto do ídolo

Neste começo de temporada do , um nome surpreendente assumiu o protagonismo: o veterano Nenê, com 38 anos, é o dono do time até agora, tendo participado em mais de um terço dos gols do Tricolor. E em live na FluTV, o meia afirmou que gostaria de formar uma dupla de craques com o ídolo Fred.

Não é segredo para ninguém que o clube está negociando com o centroavante: as duas partes vem "flertando" por meio de redes sociais e até o próprio presidente Mário Bittencourt já admitiu que as conversas existem. Nesta quarta-feira (20), inclusive, o portal NetFlu afirmou que o atacante teria aceitado a proposta.

Com o negócio cada vez mais estando próximo de uma definição, membros do elenco começaram a dar seu parecer. O jovem Evanílson, titular do time na posição de Fred, afirmou que seria muito bom contar com o jogador. Já Nenê não poupou os elogios ao ídolo.

Marcos Paulo, Wellington silva, Pacheco, Michel Araujo, Caio Paulista, Ganso, Miguel, Nenê... Não vai faltar “garçom” para Fred e Evanilson na frente. — Vitor Pereira 🇭🇺🌹 (@Vitorilha1) January 31, 2020

"É um ídolo do clube e um jogador sensacional. Com certeza pode nos ajudar muito." declarou o veterano na live. E os elogios não ficaram por aí. "Fred é um dos maiores artilheiros do na época recente...ficaria muito feliz de jogar ao lado dele." terminou.

Se os dois nunca atuaram juntos, já foram rivais por mais de uma ocasião: Fred foi ídolo do , da , enquanto que Nenê teve uma passagem marcante pelo , pouco tempo depois. Além disso, depois dos dois voltarem ao Brasil, atuaram por Fluminense e , respectivamente.

Se a parceria dará certo, ninguém pode ter certeza. Algo óbvio, no entanto, é que se Fred jogar o que sabe, tem espaço no elenco do : o próprio Evanílson, titular da posição, pode ser deslocado para as pontas. Fica a expectativa se realmente, o negócio se concretizará.