Frankfurt x Rangers: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Europa League 21/22

Agora é pra ficar com a taça! Frankfurt e Rangers se enfrentam nesta quarta-feira (18), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 16h (de Brasília), pela final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura e do SBT, na TV aberta, da ESPN 2, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do SBT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Frankfurt x Rangers DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT e a TV Cultura, na TV aberta, a ESPN 2, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o SBT Sports, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Sevilla.

MAIS INFORMAÇÕES

O Frankfurt chega à grande decisão da Liga Europa com a confiança em alta.

O time alemão não perdeu jogos durante toda a edição, e eliminou Betis, Barcelona e West Ham na fase de mata-mata.

Do outro lado, o Rangers passou em segundo lugar na primeira etapa do campeonato.

Depois, a equipe escocesa passou por Borussia Dortmund, Estrela Vermelha, Braga e RB Leipzig.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Mainz 2 x 2 Frankfurt Bundesliga 14 de maio de 2022 Frankfurt 1 x 1 Monchengladbach Bundesliga 8 de maio de 2022

RANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Hearts 1 x 3 Rangers Scottish Premiership 14 de maio de 2022 Rangers 4 x 1 Ross County Scottish Premiership 11 de maio de 2022

