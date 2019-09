Frango de Cássio pelo Corinthians? A internet não perdoa: veja os memes

O ídolo da Fiel falhou feio em lance que resultou no gol do Fluminense, em duelo pelo Brasileirão

Cássio é um dos maiores ídolos do – há quem diga até que é o maior – por defesas históricas em jogos decisivos. Inclusive, o seu desempenho o levou à seleção brasileira.

Entretanto, no Brasileirão o camisa 12 sofreu um gol olímpico no empate em 2 a 2 com o Ceará, no último fim de semana, mas o frango sofrido na derrota por 1 a 0 para o , neste domingo (15) foi um dos maiores na carreira do jogador. Paulo Henrique Ganso arriscou de longe e Cássio não conseguiu encaixar a bola.

A falha do goleiro motivou a criação de vários memes e mensagens espirituosas - inclusive de apoio dos torcedores corintianos ao ídolo. Confira o que o povo disse após o frango de Cássio contra o Fluminense.

Obrigado Cássio pic.twitter.com/hznP29MY0H — Tricolor da massa (@massa_tricolor) September 15, 2019

O frango, esse momento humanizador. Que coisa sublime é o frango; a antítese do homem infalível. Parabéns, Cássio. Frangaço. — LUIZ ANTONIO SIMAS (@simas_luiz) September 15, 2019

#FluCorinthians Falha do Cássio é o frango clássico, o tipo de lance que deu origem à expressão: o cara que apanha tentando pegar o frango na granja e nunca consegue, fica só com as penas nas mãos. — Ubiratan Leal (@ubiraleal) September 15, 2019

Mais uma da série:



"CÁSSIO É MELHOR QUE ALISSON" pic.twitter.com/yVcyIfC2ej — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) September 15, 2019