O papel de reserva de Youri Baas contra o Telstar é uma escolha deliberada, informa o setorista Tim van Duijn, da Voetbal International. O defensor do Ajax desperta forte interesse do FC Porto, que já fez contato.

Com a proposta certa, Baas poderá deixar o Ajax, como foi divulgado no início desta semana. O zagueiro de 23 anos vem tendo até aqui um papel mais discreto nesta temporada do que nas duas anteriores, nas quais foi um dos pilares do Ajax.

Na Europa, o técnico Míchel Sánchez tem dado preferência a Daley Blind todas as vezes. O desenvolvimento de Dies Janse também pesa na situação de Baas. O Ajax vê em Janse, que começa jogando contra o Telstar no domingo, um grande talento.

“As condições do negócio ainda não estão totalmente claras, porque tanto um empréstimo quanto uma venda estão sobre a mesa. Mas o fato de Baas começar no banco contra o Telstar no domingo parece algo deliberado. O Ajax leva em conta o cenário de que Baas possa sair rapidamente”, escreve Van Duijn.

No Porto, Baas pode se reencontrar com Francesco Farioli, que há dois anos lançou as bases para sua evolução meteórica. O italiano apostou em Baas, que se tornou peça fixa na defesa do Ajax.

O interesse do Porto em Baas é sério, mas há mais clubes na disputa. Seu contrato com o Ajax vai até o verão de 2028. Segundo relatos, Baas está aberto a uma saída de Amsterdã.

Em um estágio anterior, o Eintracht Frankfurt também demonstrou interesse. No momento, porém, o Porto parece ser o interessado mais concreto por Baas.