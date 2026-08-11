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Wessel Antes

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Francesco Farioli quer levar o ex-queridinho da torcida do Feyenoord para o FC Porto

Mercado da bola
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S. Gimenez

O FC Porto procurou o estafe de Santiago Gimenez, segundo informa Fabrizio Romano. O atacante mexicano de 25 anos parece estar vivendo suas últimas semanas no Milan.

No Milan, Gimenez tem contrato até meados de 2029, mas não parece que ele vá cumprir o vínculo até o fim.

O gigante italiano pagou mais de 30 milhões de euros ao Feyenoord no início de 2025 para contratar Gimenez. Segundo o Transfermarkt, ele agora vale apenas 18 milhões de euros.

Em 37 jogos oficiais pelo Milan, Gimenez somou 7 gols e 6 assistências. Nem a chegada de Rúben Amorim parece mudar sua situação.

Após o fim da Copa do Mundo, Gimenez sofreu uma lesão no tornozelo, o que fez com que ainda não tenha jogado um minuto sequer na pré-temporada.

O Porto quer oferecer uma saída a Gimenez. Francesco Farioli está convencido de que o atacante pode reencontrar sua antiga forma.

O próprio Gimenez quer fazer a transferência. No entanto, os dois clubes primeiro terão de chegar a um acordo.

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