Francesco Farioli e o FC Porto vencem com dificuldade uma equipe em baixa e estão perto do 31º título nacional

O FC Porto deu mais um passo em direção ao título. A equipe de Francesco Farioli derrotou o Estrela da Amadora (1 a 2) na noite de domingo. O 31º título nacional parece estar ao alcance.

O líder começou a partida com uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, o Benfica (75). Com a vitória, a equipe do ex-técnico do Ajax deu um grande passo rumo ao título nacional. O Sporting CP está atualmente em terceiro lugar (71), mas ainda tem dois jogos a menos.

Aos 14 minutos de jogo, foi Oskar Pietuszewski quem passou por dois defensores da Estrela, até que o polonês foi derrubado por Kevin Hoog Jansson. Deniz Gül aproveitou a oportunidade com ambas as mãos e chutou com precisão: 0-1.

Aos 37 minutos, parecia que o Porto já tinha garantido a vitória. Alberto Costa cruzou a bola e Gül cabeceou com força de perto: 0-2. O turco é atualmente o atacante titular indiscutível devido às lesões dos atacantes Luuk de Jong e do artilheiro do clube, Samu Aghehowa.

No primeiro tempo, o time da casa praticamente não criou perigo, e foi principalmente o Porto que, com um futebol ofensivo, criou as oportunidades. O Estrela da Amadora teve grandes dificuldades contra o líder português e não conseguiu se impor no ataque.

No entanto, aos 30 minutos do segundo tempo, o Porto passou por um susto. Rodrigo Pinho conseguiu avançar pela linha defensiva dos visitantes em direção ao gol do Porto, e seu chute acertou a trave. O rebote, que não podia ser perdido, foi desperdiçado por Abraham Marcus. O ponta não conseguiu colocar a bola no gol vazio e também acertou a trave.

A equipe de Farioli enfrentou grandes dificuldades contra o Estrela na fase final da partida. A cerca de quinze minutos do fim, o recém-entrado Sydney van Hooijdonk cobrou uma falta, que foi cabeceada para o gol por Jovane Cabral: 1 a 2. Esse também foi o placar final. Caso o Sporting CP perca pontos contra o AVS Futebol SAD, o FC Porto disputará no sábado contra o FC Alverca a partida decisiva pelo título.