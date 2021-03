França x Ucrânia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Caminhada das duas seleções visando uma vaga na próxima Copa do Mundo começa nesta quarta (24); saiba como acompanhar na TV e na internet

França e Ucrânia começam a jornada rumo ao Qatar nesta quarta-feira (23), às 16h45 (de Brasília). As seleções estreiam nas Eliminatória da Copa do Mundo de 2022 no Stade de France, em Saint-Denis. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Ucrânia DATA Quarta-feira, 24 de março de 2021 LOCAL Stade de France - Saint-Denis, FRA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



França começa a jornada rumo ao Qatar. Foto: Getty

Na TV fechada, a TNT (TNT Sports) será a responsável por transmitir ao vivo o jogo desta quarta-feira (24). Na internet, será possível assistir a partida com o streaming Estádio TNT Sports. Aqui na Goal, você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeã do mundo, a seleção francesa não deve ter grandes novidades para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Didier Deschamps convocou 26 atletas para os três primeiros confrontos da competição e pode poupar Kylian Mbappé neste primeiro jogo, após o atacante deixar o confronto entre PSG e Lyon com dores - nada que preocupe seleção ou clube.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

A Ucrânia tem no comando técnico o lendário atacante Andriy Shevchenko, que ainda não tem o mesmo sucesso como treinador. A missão é colocar o país novamente em uma Copa do Mundo (a última participação foi em 2006) e para isso conta com o brasileiro Marlos e o polivalente Oleksandr Zinchenko, do Manchester City, como principais jogadores da equipe.

Provável escalação da França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Ndombele; Griezmann; Martial (Mbappé), Giroud.

Provável escalação da Ucrânia: Pyatov; Karavaev, Matvienko, Kryvtsov, Sobol; Sydorchuk, Zinchenko, Malinovskyi; Marlos, Yaremchuk, Konoplyanka.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 0 x 1 França Liga das Nações 14 de novembro de 2020 França 4 x 2 Suécia Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cazaquistão x França Eliminatórias da Copa do Mundo 28 de março de 2021 10h (de Brasília) Bósnia e Hezergovina x França Eliminatórias da Copa do Mundo 31 de março de 2021 15h45 (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 3 x 1 Ucrânia Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Suíça 3 x 0 Ucrânia Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas