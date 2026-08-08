Fracasso iminente: Barcelona prepara duas contratações com o orçamento de Álvarez

O tropeço do Barcelona em concretizar a contratação de Julián Álvarez pode levar o clube catalão a mudar suas prioridades no mercado de transferências.

De acordo com o jornalista Víctor Navarro, o Barcelona estuda a possibilidade de contratar Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, para compensar a saída iminente de Ronald Araújo ao Liverpool por empréstimo, num momento em que o diretor esportivo Deco começou a analisar a possibilidade de agir para trazer o defensor espanhol.

Esse plano ganha uma importância especial para o orçamento do Barcelona, já que o relatório aponta que, caso o clube decida não contratar Álvarez do Atlético de Madrid, o dinheiro que estava destinado à negociação pode ser direcionado para a contratação de Rodri, estrela do Manchester City, ao lado de um novo zagueiro: Laporte.

O Barça vê em Laporte uma opção adequada para reforçar a linha defensiva. Além disso, o defensor espanhol apresentou grandes atuações com a seleção de seu país durante a Copa do Mundo de 2026, e foi um dos elementos importantes na conquista do título pela Espanha, além de formar uma parceria bem-sucedida com Pau Cubarsí na defesa, o que o torna uma opção conveniente para a equipe de Hansi Flick.

E, para além da identidade do zagueiro que se juntará ao time, Flick também pretende contar com o talento da base do Barcelona Álvaro Cortés na próxima temporada.

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