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Foto: Real Madrid revela oficialmente sua terceira camisa

Deportivo de A Coruna x Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos de clubes
Espanha

A camisa é equipada com tecnologia de absorção de umidade

O Real Madrid revelou oficialmente a terceira camisa do clube merengue nesta quarta-feira, antes do início da nova temporada 2026-2027.

O Real Madrid começa sua temporada no sábado, 22 de agosto, diante do Espanyol, na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O novo uniforme do Real Madrid se destaca por uma cor rosa vibrante, com detalhes brancos na gola em formato de V, nas mangas, nas três listras, no logotipo da fabricante "Adidas" e no escudo do Real Madrid. Seu design também inclui padrões geométricos inspirados no artesanato manual da América Latina, segundo informou a rede "Foot Mercato".

Com esse novo uniforme, o Real Madrid pretende ressaltar o vínculo que une seus torcedores ao redor do mundo e a paixão que ultrapassa fronteiras e culturas.

A camisa também conta com a tecnologia "Climacool" da Adidas, projetada para absorver a umidade, além de tecidos leves com tecnologia tridimensional para proporcionar um melhor caimento.

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