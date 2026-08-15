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Lequincio ZeefuikImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Fortuna Sittard escapa de perder pontos contra o SC Cambuur após um fim de jogo eletrizante

Fortuna Sittard x Cambuur
Fortuna Sittard
Cambuur
Eredivisie

O Fortuna Sittard conquistou neste sábado sua primeira vitória na Eredivisie nesta temporada. Graças aos gols cedo de Philip Brittijn e Lequincio Zeefuik e, sobretudo, a uma série de grandes defesas de Mattijs Branderhorst, o SC Cambuur foi derrotado por 3 a 1. O time de Leeuwarden teve desempenho melhor do que na semana passada contra o Excelsior (0 a 4), mas ainda segue à espera do primeiro ponto. Com a vitória e o 2 a 2 diante do PSV na rodada passada, o Fortuna teve um grande início de campanha.

O Fortuna tomou a iniciativa desde o começo e logo foi recompensado. Um chute forte de Ole Romeny foi bem defendido pelo goleiro do Cambuur, Thijs Jansen, que ainda assim teve de ceder escanteio. E foi justamente daí que a equipe do técnico Danny Buijs conseguiu marcar. Mohammed Ihattaren levantou a bola na cabeça de Brittijn, que cabeceou com categoria para o gol: 1 a 0.

O Cambuur produzia pouco e, em um de seus primeiros ataques, além disso caiu direto na armadilha do Limburg. Jasper Dahlhaus encontrou um passe profundo e preciso para Zeefuik, que após dominar poderia ter escolhido Romeny. O atacante optou pela jogada individual, não teve problemas com Lucas Jetten e Ismael Baouf e bateu forte no canto oposto: 2 a 0.

Contra a tendência do jogo, o Cambuur voltou totalmente para a partida aos 21 minutos. Rafik El Arguioui tabelou com Nicky Souren e recebeu a bola de volta em velocidade. Na sequência, o ponta passou por Siebe Wylin, Justin Hubner e Dahlhaus antes de coroar sua bela jogada ao vencer Branderhorst de perto: 2 a 1.

Depois do gol que recolocou o adversário no jogo, o Fortuna esqueceu de jogar futebol, e isso deu cada vez mais esperança ao Cambuur. Assim, Branderhorst precisou tirar do seu repertório uma defesa brilhante para espalmar para fora, no ângulo, a cabeçada do atacante Sami Bouhoudane. Pouco depois, Jetten também levou perigo, mas sua finalização foi bloqueada por muito pouco.

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Após o intervalo, o Cambuur manteve a crescente, jogou para a frente e criou chances. Souren, por exemplo, pôde finalizar após excelente trabalho de preparação de Ilyes Hamache, mas Branderhorst apareceu mais uma vez. Desta vez, defendeu com os punhos. Pouco depois, o goleiro voltou a salvar de forma felina, em uma finalização de Baouf praticamente à queima-roupa.

O Cambuur passou a jogar de forma cada vez mais ofensiva e era empurrado pelo técnico Johan Plat e sua comissão técnica, da qual também faz parte a lenda do clube e atual auxiliar Henk de Jong. Nos acréscimos, justamente Branderhorst escapou de um pênalti, quando chegou atrasado e acertou Nicolas Binder. Ainda assim, o destaque da partida se safou.

Mais do que isso: já bem dentro dos acréscimos, o Fortuna ampliou a vantagem para dois gols. O capitão Ivo Pinto cruzou com precisão para o reserva 'T Zand, que invadiu a área no momento certo e ainda finalizou com categoria, com a parte interna do pé. Assim, depois de um fim de jogo de tirar o fôlego, o Fortuna pôde enfim respirar aliviado: 3 a 1.


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