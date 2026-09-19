Fortuna Sittard coroa bom início de temporada com vitória sobre o lanterna Willem II

O Fortuna Sittard conquistou na noite de sábado a sua quarta vitória nesta temporada da Eredivisie. A equipe do técnico Danny Buijs foi ligeiramente superior ao Willem II: 0 a 1, com gol de Philip Brittijn.
A ausência mais chamativa no apito inicial em Tilburg foi Lequincio Zeefuik. O atacante de 21 anos teve de se contentar com um papel de reserva, porque o técnico Danny Buijs escolheu Ole Romeny e Anthony Descotte no ataque.
Logo no início da partida, o Fortuna pareceu que teria um pênalti a favor. Ivo Pinto caiu no gramado após um duelo com Nathan Tjoe-A-On, e Dennis Higler foi chamado pelo VAR ao monitor. No entanto, após ver as imagens, o árbitro decidiu manter sua decisão: sem pênalti.
Pouco depois, houve agitação na área do outro lado do campo. Com um belo passe, Eser Gürbüz deixou seu companheiro Devin Haen cara a cara com Mattijs Branderhorst, mas o goleiro do Fortuna fez a defesa.
No restante do primeiro tempo, o Fortuna teve superioridade. A equipe levou perigo principalmente com Mohamed Ihattaren, sobretudo em seus cruzamentos, mas isso não resultou em gols antes do intervalo.
Após o intervalo, o Fortuna levou perigo com Brittijn (defesa de Maxime Delanghe) e com o já acionado Zeefuik (para fora). Pelo Willem II, Uriël van Aalst viu sua tentativa ser desviada para fora por Branderhorst.
Zeefuik ainda viu um gol ser anulado porque houve uma falta antes da jogada. Mas, dez minutos antes do fim, deu certo para os visitantes: Ihattaren cruzou, Zeefuik cabeceou, Delanghe fez a defesa, mas, no rebote, Brittijn finalmente mandou para as redes e fez o 0 a 1.
Foi só isso. Com a vitória, o Fortuna sobe para a boa sexta colocação na Eredivisie. O Willem II é o lanterna, com apenas dois pontos.