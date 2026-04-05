Fortes críticas ao PSV e um recorde negativo notável, apesar do título histórico conquistado antecipadamente

O PSV sagrou-se, na tarde de domingo, pela 27ª vez campeão nacional da Holanda, sem sequer entrar em campo, graças à perda de pontos do Feyenoord. No entanto, apesar do título antecipado, o PSV já sofreu quarenta gols. Kenneth Perez, no programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN, mostra-se bastante crítico a esse respeito.

“Quarenta gols sofridos é muito”, começa o dinamarquês, que se sagrou campeão com o time de Eindhoven na temporada 2007/08. “Eles não chegaram à final da Copa e foram eliminados da Liga dos Campeões. Isso é compreensível, pois estavam em um grupo difícil”, continua Perez. “Mas acho que se pode esperar mais de um time como o PSV, com tantos jogadores bons. Você perde duas vezes para o Telstar e empata contra o NAC”, afirma o crítico dinamarquês.

“Em um dia como hoje, tudo é fantástico e maravilhoso. Mas é claro que não é bem assim. Isso também se deve ao fato de não haver adversários à altura. O resto é muito fraco. Estou falando do Ajax e do Feyenoord.”

“O Feyenoord conseguiu se impor até a 11ª rodada; depois disso, desapareceu completamente. Então, também consigo imaginar que, no PSV, a urgência tenha diminuído um pouco. Isso talvez explique por que eles não se tornaram campeões de uma forma brilhante ou fantástica”, conclui Perez.

O apresentador Milan van Dongen também menciona que o PSV é o primeiro campeão a perder três vezes para um time recém-promovido, o que leva Perez a refletir. “Tantos gols sofridos. E eu entendo isso quando os vejo jogar ontem. Às vezes, a defesa é realmente cheia de buracos. Só que você tem jogadores de ponta para esta competição e eles podem ganhar um jogo para você”, conclui ele.

O PSV sagrou-se campeão da Holanda cinco rodadas antes do fim, mas já sofreu quarenta gols até o momento. Esse é o maior número de gols sofridos por um campeão nos últimos quarenta anos, conforme informou Bart Frouws, da Voetbal International, no programa NOS Studio Voetbal.

A título de comparação: nas duas temporadas anteriores, nas quais o PSV também foi campeão, os de Eindhoven sofreram 21 gols (2023/24) e 39 gols (2024/25). É importante ressaltar, porém, que esses números referem-se ao total após 34 rodadas.