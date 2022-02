Fortaleza x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022?

A bola vai rolar neste sábado (5) para Fortaleza x Ceará, clássico válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (do horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Ceará venceu por 4 a 0.

Com 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste 2022, o Fortaleza é líder do grupo A com seis pontos, enquanto o Ceará pode assumir a liderança do grupo B em caso de vitória. Na rodada de estreia, bateu o Sergipe por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Neste sábado, teremos o primeiro Clássico-Rei de 2022, e o Fortaleza poderá contar Silvio Romero de estreante.

"Eu necessito de todos os jogadores à disposição. Silvio é um jogador importante, veio para reforçar o elenco. Não há que ter pressa. O ano será longo e tratamos de que todos estejam em um nível importante para ajudar o time", afirmou o técnico Vojvoda.

"Temos uma partida muito importante para todos, para o elenco, para o torcedor. Sabemos o que significa o Clássico. Eu vou trabalhar para escolher o melhor time. Mas antes, vou ver sobre a recuperação de cada jogador para só então avaliar a estratégia para o sábado", completou.

Já o Ceará terá 12 "reforços", jogadores recuperados da Covid-19, como Vina, Luiz Otávio e Richardson.

Michel Macedo, Richard, Nino Paraíba, Iury Castilho, Zé Roberto e Lucas Ribeiro estarão pela primeira vez em um Clássico-Rei. Michel Macedo, Richard e Zé Roberto foram titulares no duelo contra o Sergipe e podem começar entre os 11 titulares.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Titi, Benevenuto e Tinga; Pikachu, Felipe, Jussa, Lucas Lima, Crispim; Robson e Romarinho.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Richardson, Vina; Mendoza, Zé Roberto e Iury Castilho.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Henríquez: em transição física após edema no adutor da coxa direita

CEARÁ:

Bruno Pacheco: adutor esquerdo

Jael: tendão de Aquiles

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Ceará será transmitido ao vivo pelo SBT, na tv aberta, a ESPN, na tv fechada, e o Nordeste FC, no pay-per-view, neste sábado (5). A GOAL também leva até você os principais lances da partida.