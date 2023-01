Fortaleza x Remo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Na estreia do torneio, equipes entram em campo nesta quarta-feira (4); veja como acompanhar na internet

Fortaleza e Remo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (4), às 15h15 (de Brasília), no Estádio da Rua Javari, pela primeira rodada do Grupo 31 da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube, na internet.

A melhor participação do Fortaleza na Copa São Paulo aconteceu em 2008, quando chegou até às quartas de final. A equipe entrará em campo sob o comando de Leandro Zago. Além dos dois times, o grupo ainda conta com Juventus-SP e São Caetano.

"Conseguimos fazer um mês de preparação juntos onde tivemos uma evolução boa ao longo dos jogos treinos. Preferimos enfrentar equipes profissionais para aumentar o nível de exigência e dar mais casca aos atletas, já que enfrentaram jogadores mais experientes, o que pode nos dar um tipo de vantagem na competição. Optamos em preparar um jogo que vai se adaptar ao caráter da competição, onde se trata de jogos eliminatórios desde o início. Caímos em um grupo muito equilibrado, onde faremos jogos muito equilibrados com equipes que são muito fortes em suas bases e esperamos fazer o nosso papel, uma campanha sólida que vai dignificar o tamanho do clube hoje", afirmou o técnico do Fortaleza.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fortaleza: Bruno Guimarães; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick Nunes e Matheus Oliveira; João Henrique, Ryan Guilherme e Amorim; Riquelmo, Carlos Daniel e Paulo Roberto.

Escalação do provável Remo: Ruan; Rodrigo, Davi, Jonilson e Ely; Jomab, Henrique e Riquelme; Kanu, Pedro Victor e Felipinho.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?