Fortaleza x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Mesmo com chances remotas, Leão ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV

Ainda sonhando com uma vaga na pré-Libertadores de 2023, o Fortaleza recebe o RB Bragantino na noite desta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), o Fortaleza, no meio da tabela, com 49 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória para seguir na briga pela pré-Libertadores de 2023.

Já o RB Bragantino, com 44 pontos, vem de derrota para o América-MG por 4 a 1 na última rodada.

Com muitos desfalques na equipe, o técnico Maurício Barbieri mexerá bastante na equipe titular.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra quatro vitórias, contra seis do RB Bragantino. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Massa Bruta venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Juninho Capixaba, Marcelo Benevenuto, Ronald, Lucas Sasha, Matheus Vargas e Thiago Galhardo.

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton; Dija (Douglas Mendes ou Ramon), Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel; Sorriso, Carlos Eduardo e Popó.

Desfalques

Fortaleza

Lucas Crispim, com edema muscular, é o único desfalque do técnico Vojvoda.

RB Bragantino

Aderlan, Artur, Kevin e Raul, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Hyoran, Helinho, Jan Hurtado, Léo Ortiz, Eric Ramires e Alerrandro, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), ALEX DOS SANTOS e BRIGIDA CIRILO (assistentes), LUCIANO DA SILVA (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)