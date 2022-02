Fortaleza oferece R$ 6,5 milhões por Kayzer e fica perto de acordo com o Athletico-PR

O Fortaleza conversa com o Athletico-PR e tenta chegar a um acordo pela contratação em definitivo do centroavante Renato Kayzer. Os cearenses propuseram o pagamento de R$ 6,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor seria pago de forma parcelada, conforme apurado pela GOAL.

O Furacão está disposto a liberá-lo para o Leão do Pici no mercado da bola pelos valores propostos. Agora, os cearenses tentam um acordo com o atacante para levá-lo à Arena Castelão nesta temporada.

Há negociações em curso entre a diretoria do Fortaleza e o estafe do jogador. As partes discutem minutas do compromisso, como salário, duração do vínculo e possíveis premiações.

Mais artigos abaixo

Renato Kayzer tem contrato com o Athletico-PR até 31 de dezembro de 2023. O atacante de 25 anos conta com aval do técnico Juan Pablo Vojvoda para uma possível mudança ao Fortaleza. O técnico busca um substituto para Wellington Paulista, que se acertou com o América-MG.

Em 2021, o centroavante fez 53 partidas pelo Athletico-PR, com 12 gols marcados e três assistências. Ele foi um dos destaques da equipe que se sagrou campeã da Copa Sul-Americana e vice-campeã da Copa do Brasil.

A informação sobre o interesse do Fortaleza em Renato Kayzer, do Athletico-PR, foi inicialmente divulgada pelo canal do jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.