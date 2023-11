Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (5), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para a LDU nos pênaltis na final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 42 pontos, o Leão vem de três derrotas consecutivas no torneio nacional.

Do outro lado, o Flamengo, com 50 pontos, chega pressionado com duas derrotas consecutivas. Para o confronto, o técnico Tite terá os retornos de Éverton Ribeiro e Pulgar, mas Gerson e Bruno Henrique, expulsos contra o Santos, são desfalques.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho (Yago Pikachu) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta; Luiz Araújo (Éverton Ribeiro), Gabigol e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Fortaleza

Calebe, em transição física, e Hércules, lesionado, sáo desfalques.

Flamengo

David Luiz e Allan estão machucados, enquanto Gerson e Bruno Henrique estão suspensos.

Quando é?