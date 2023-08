Fortaleza x Coritiba: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (27), no Estádio Presidente Vargas; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Coritiba se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o América-MG por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No torneio, a equipe vem de duas vitórias consecutivas e segue na briga para entrar no G-6.

Do outro lado, o Coritiba luta contra o rebaixamento. Na penúltima posição, com 14 pontos, o Coxa entra em campo pressionado pela vitória após quatro derrotas consecutivas. Até aqui, foram três vitórias, cinco empates e 12 derrotas no Brasileirão.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 20 jogos disputados, o Coritiba soma oito vitórias, contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Leão do Pichi venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Tobias Figueiredo, Titi, e Escobar; Caio Alexandre, Pedro Augusto, Pochettino; Thiago Galhardo e Marinho. Técnico: Juan Vojvoda.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Robson, Edu e Marcelino Moreno. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Kaio César, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Wilian Farias e Jean Pedroso estão no departamento médico.

Quando é?