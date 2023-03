Fortaleza x Cerro Porteño ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da pré-Libertadores

Times se enfrentam na quinta-feira (9) pelo jogo de ida da terceira fase da competição; veja como acompanhar na internet

Com mais de 33 mil ingressos vendidos, o Fortaleza recebe o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. A volta está marcada para o dia 16, no Paraguai. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Depois da derrota para o Ceará por 2 a 0, o Ceará volta as atenções para a terceira fase da pré-Libertadores. Na segunda fase, a equipe eliminou o Deportivo Maldonado por 4 a 0, enquanto o Cerro Porteño venceu o Curicó Unido por 2 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cerro Porteño: Martínez; Espínola, Patiño, Báez e Rivas Conge; Aquino, Cardozo Lucena, Viera Cabellero e Carrizo; Churín e Morales. Técnico: Facundo Sava.

Desfalques

Fortaleza

Moisés e Pedro Rocha seguem no departamento médico.

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?