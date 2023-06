Fortaleza x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Bahia na tarde deste sábado (3), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Fortaleza volta sua atenção para a disputa do Brasileirão. Com 13 pontos, a equipe está no meio da tabela e venceu o Vasco na última rodada por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Vojvoda pode manter a base da equipe titular que entrou em campo contra o Verdão.

Já o Bahia, sem vencer há seis jogos no Campeonato Brasileiro, avançou para as quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Santos nos pênaltis, com uma vitória por 4 a 3. Agora, o Tricolor entra em campo em busca de recuperação no Brasileiro, após ser derrotado pelo Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio na última rodada. Atualmente, ocupa a 16ª posição, com sete pontos, mesma pontuação do Goiás, equipe que abre a zona de rebaixamento.

"A sequência incomoda o grupo, porque nós queremos estar sempre conquistando pontos no Brasileiro, avançando de fase na Copa do Brasil. Sempre queremos alcançar grandes objetivos. Sabemos que tem adversários do outro lado que são qualificados, se preparam também. Mas estamos nos fortalecendo, buscando o que precisamos melhorar, para que os resultados positivos voltem a acontecer", afirmou o goleiro Marcos Felipe.

Em 43 partidas realizadas entre as equipes, o Bahia conquistou 16 vitórias, enquanto o Fortaleza obteve 13 vitórias, além de 14 empates. No mais recente confronto válido pelo Nordestão 2023, a equipe cearense saiu vitoriosa ao vencer por 3 a 0 na fase de grupos.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zé Welison), Pochettino; Pikachu, Romarinho, Lucero e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo), Rezende; Vítor Jacaré (Cicinho), Acevedo, Yago Felipe, Ryan (Chávez); Cauly, Biel (Ademir), Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Fortaleza

Fernando Miguel, Pedro Rocha e Tinga estão no departamento médico.

Bahia

Com desconforto muscular, Biel e Jacaré são desfalques ao lado de Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe.

Quando é?