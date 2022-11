Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Derrotados na última rodada, equipes buscam a recuperação no Campeonato Brasileiro neste domingo (6); veja como acompanhar ao vivo na TV

Com objetivos opostos na reta final do Brasileirão, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de encerrar a sua série invicta de cinco vitórias e três empates na última rodada, quando foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, o Fortaleza busca retomar a recuperação no Brasileirão para seguir sonhando com a vaga na Pré-Libertadores de 2023.

"Nossa atuação contra o Palmeiras foi muito abaixo, individual e coletivamente, todo mundo não fez o seu melhor, não foi bem. Sabemos da nossa capacidade. Conversamos após o jogo e o bom foi isso, que todo mundo sabe que pode melhorar, que foi muito abaixo e faremos totalmente diferente no domingo (contra o Atlético-GO)", afirmou Tinga.

Para o confronto que contará com mais de 37 mil torcedores na Arena Castelão, Pedro Rocha, com lesão muscular, é tratado como dúvida.

Já o Atlético-GO, com 33 pontos, vem de duas derrotas consecutivas e segue na luta contra o rebaixamento.

O Dragão terá o retorno de Willian Maranhão, que cumpriu suspensão na derrota para o Santos por 3 a 2 na última rodada. Assim, Marlon Freitas pode ficar no banco de reservas, enquanto Edson Fernando briga com Dudu por uma vaga na lateral-direira.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra três do Fortaleza, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Leão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu (Edson Fernando), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e Shaylon.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Churín, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA (árbitro), FABRINI BEVILAQUA e LUIZ ALBERTO ANDRINI (assistentes), ADRIANO BARROS (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)