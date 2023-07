Fortaleza x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 30 mil ingreesos vendidos, Fortaleza e Athletico-PR na noite deste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Empatados com 20 pontos cada, uma vitória pode valer vaga no G-6 do Brasileirão. Na última rodada, o Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, enquanto o Athletico-PR também viu o Rubro-Negro vencer por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto fora de casa, o técnico interino Wesley Carvalho pode optar por uma formação mista já visando o duelo de volta da Copa do Brasil, que será disputado na próxima quarta-feira (12), na Arena da Baixada.

Em 17 partidas disputadas entre as equipes, o Athletico-PR registra oito vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de cinco empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo (Fernando Miguel); Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Tomás Pochettino e Lucas Crispim; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico:Vojvoda.

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho, Vítor Bueno e Christian; Thiago Andrade e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Desfalques

Fortaleza

Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Pedro Rocha, Zanocelo e Fernando Miguel, que estão no departamento médico.

Athletico-PR

Madson e Vitor Roque, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Fernando, Pablo, Rômulo e Willian no DM.

Quando é?