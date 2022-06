Fora dos planos do PSG, Rafinha Alcântara entra no radar de Celta de Vigo e Fiorentina

Clube francês espera negociar o meio-campista de forma definitiva nesta janela de transferências

Passando por uma reavaliação no elenco, o PSG vai trabalhar na saída de alguns jogadores nesta janela de transferências e entre eles está Rafinha Alcântara. O meio-campista de 29 anos não faz parte dos planos da equipe parisiense, que mira negocia-lo de maneira definitiva.

Rafinha, que estava emprestado a Real Sociedad, tem contrato com o PSG até junho de 2023 e em dezembro poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Por este motivo, o clube francês trabalha para negociar o atleta nesta janela e, segundo soube a GOAL, dois clubes já surgiram como interessados.

O primeiro deles é o Celta de Vigo, clube por onde teve duas boas passagens em 2013/2014 e 2019/2020. Os espanhóis fizeram uma consulta, mas para que haja negócio, o meio-campista terá que abrir mão na parte financeira. O clube tem na mão a boa relação com Luís Campos, hoje novo diretor esportivo do PSG, como trunfo.

A Fiorentina também demonstrou interesse em Rafinha, o clube italiano colocou o nome do jogador na sua lista de possíveis reforços. Esta não é a primeira vez que os italianos demonstram interesse no meio-campista, que já esteve no radar há alguns temporadas. Dois clubes da Premier League, ainda sem os nomes relevados, também consultaram a situação do atleta, mas sem avanço por enquanto.