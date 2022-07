Fora dos planos do Corinthians, Ramiro busca novo clube no mercado

Contrato curto e alto salário fazem o Timão buscar negócio pelo meio-campista

De volta ao Corinthians após empréstimo de um ano no Al-Wasl, Ramiro busca um novo clube na janela de transferências. O jogador não deve ter espaço no time de Vítor Pereira.

Segundo apurado pela GOAL, o estafe do jogador já procura um novo destino para o volante. A intenção é uma negociação em definitivo, já que Ramiro tem contrato com o Corinthians até o final de 2022 e o vínculo não deve ser renovado.

Os empresários conversam constantemente com Ramiro e seus familiares. Todos acreditam que ele precisa ter mais minutos por outro clube. Hoje, o jogador não surge como opção do time de Vitor Pereira. Nesta temporada, mesmo depois de voltar ao clube, o atleta ainda não entrou em campo. Ele nem sequer foi relacionado para uma partida sob o comando da atual comissão técnica.

Ramiro não tem predileção por um destino e está aberto a oportunidades no Brasil e no exterior. Ele avisou à diretoria que estuda uma nova transferência antes do fim do contrato no CT Joaquim Grava. Existe tambéma a intenção do clube em liberá-lo no mercado da bola.

Outro motivo que faz o clube buscar um novo destino para o volante é o alto salário do jogador. Ramiro foi emprestado ao Al-Wasl, em julho de 2021, pelo mesmo motivo.

Em entrevista coletiva neste sábado (30), Vítor Pereira falou sobre a situação de Ramiro, além de Mateus Vital e Léo Natel que também voltaram de empréstimo. O treinador elogiou os atletas, mas descartou uma decisão rápida.

“Vamos ter uma conversa com a direção do clube para definirmos com qual elenco vamos contar, neste momento é prematuro usar o Mateus Vital sem saber se fica ou se irá sair. Estou na fase de avaliar as qualidades do Vital e do Ramiro, mas são jogadores de qualidade. Léo Natel também, mas está machucado. São jogadores com o espírito que eu gosto, mas não chegou a hora de tomar decisões”, explicou o técnico.