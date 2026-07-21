Fora das quatro linhas... O Al Ahly reforça Yaisle com quatro contratações de uma só vez

O clube saudita Al-Ahli decidiu reforçar o seu treinador alemão Matthias Jaissle com 4 contratações de uma só vez, mas fora dos limites do rectângulo verde.

O Al-Ahli procura dar continuidade à trajectória de sucesso na próxima temporada, depois de ter alcançado um feito excepcional ao sagrar-se campeão da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em duas temporadas consecutivas.

Para tal, o Al-Ahli anunciou, nesta terça-feira, a contratação de 4 especialistas em medicina desportiva, fisioterapia, ciências do desporto e preparação física, com o objectivo de elevar a qualidade do desempenho e o acompanhamento dos jogadores.

O Al-Ahli esclareceu, em comunicado no seu site oficial, que os profissionais incluem o médico espanhol Simón Bueno López, que se junta à equipa médica do clube após uma longa carreira no clube espanhol Villarreal.

A lista integra ainda o fisioterapeuta neerlandês Jesper Gabriëls, depois de ter trabalhado no clube neerlandês Vitesse e no saudita Al-Qadsiah, além do programa Falcões do Futuro, pertencente à Federação Saudita de Futebol.

O Al-Ahli contratou também Luc García, especialista em ciências do desporto e preparação física, depois de ter trabalhado com os clubes Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, Toronto do Canadá, além do Benfica de Portugal.

O último dos nomes foi o preparador físico austríaco Sebastian Kirchner, que trabalhou no clube austríaco Red Bull Salzburg desde 2019, além do seu trabalho com o clube Liefering, a Academia do Red Bull Salzburg e o centro de treino olímpico de Salzburgo.

Recorde-se que o Al-Ahli vai competir por vários títulos na próxima temporada, com destaque para a Liga Roshn e a Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas a nível nacional, a Liga dos Campeões da Ásia de Elite a nível continental, além da Taça das Confederações de Clubes a nível mundial.