Football Manager 2025 cancelado: por que não haverá a nova edição do game neste ano?

Football Manager 25 cancelado, enquanto a Sega foca no FM26. Nos vemos ainda este ano para o Football Manager 26!

A Sega e a Sports Interactive decidiram cancelar o lançamento do Football Manager 2025 (FM25) e, em vez disso, concentrar seus esforços no próximo título da série, o Football Manager 2026. O anúncio foi feito como parte dos recentes resultados financeiros da Sega e pegou de surpresa os fãs da franquia anual de esportes.

O FM25 já havia sido adiado duas vezes, sendo a última mudança para a metade da temporada de futebol. Isso criaria uma situação em que a Sports Interactive precisaria lançar duas edições da série, FM25 e FM26, no mesmo ano.

A Sports Interactive pediu desculpas pelo cancelamento do FM25, garantindo que todos que compraram o jogo na pré-venda serão reembolsados automaticamente. O estúdio reconheceu que a notícia pode ser decepcionante, especialmente após os adiamentos anteriores.

A decisão de cancelar o FM25 foi tomada porque a equipe de desenvolvimento sentiu que estava "simplesmente apressando demais o processo e correndo o risco de comprometer nossos padrões habituais". Segundo a Sports Interactive, o tempo adicional do primeiro adiamento "não foi suficiente para garantir que a qualidade do jogo e a experiência atendam às suas expectativas e aos nossos altos padrões".

Por que o Football Manager 25 foi cancelado e não será lançado nesta temporada?

A equipe de desenvolvimento do Football Manager, junto com a Sports Interactive, tomou uma decisão ousada ao se afastar da fórmula tradicional dos jogos esportivos e optar por uma reformulação completa do game, utilizando a nova engine Unity.

No entanto, essa aposta acabou saindo pela culatra.

Inicialmente programado para ser lançado em novembro de 2024, o FM25 foi adiado para março de 2025 devido à transição para a Unity, mudança que foi promovida como o maior avanço técnico e visual da série em uma geração. Os desenvolvedores estavam determinados a não comprometer a qualidade, preferindo adiar o lançamento a entregar um produto inacabado. Porém, mesmo após anos de desenvolvimento, o motor de jogo, a interface e a inteligência artificial não atingiram o nível de refinamento esperado.

Os sinais de alerta surgiram cedo. Em setembro de 2024, o modo de gestão internacional, que permitia aos jogadores comandar seleções como Inglaterra e Brasil, foi removido. No mês seguinte, poucas semanas antes da tradicional janela de lançamento em novembro, o jogo foi oficialmente adiado para março. Apesar das garantias de que a primeira prévia da jogabilidade seria divulgada em janeiro de 2025, o prazo passou sem qualquer novidade, deixando os fãs apreensivos.

Agora, esses temores foram confirmados: o FM25 foi completamente cancelado. A Sports Interactive decidiu interromper o projeto, o que significa que, pela primeira vez em décadas, não haverá uma nova edição do jogo neste ano.

Naturalmente, a notícia gera frustração e decepção entre os fãs mais dedicados de Football Manager, muitos dos quais acompanham a franquia religiosamente há anos. No entanto, depois que o choque inicial passar, alguns podem enxergar um panorama mais amplo.

A Sports Interactive poderia ter seguido o modelo da EA Sports, lançando versões cada vez mais repetitivas do jogo anualmente e vendo seu público diminuir enquanto as vendas despencavam. Em vez disso, optou por um risco ousado: derrubar tudo e reconstruir do zero. Neste momento, a aposta pode ter fracassado, mas, a longo prazo, essa decisão pode se mostrar a mais correta.