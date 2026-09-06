Ruben van Bommel foi ao vestiário do Ajax após o fim de Ajax x PSV. Quem revelou isso foi o diretor técnico do PSV, Earnest Stewart, na manhã deste domingo, no Goedemorgen Eredivisie, da ESPN.

Van Bommel cometeu no sábado uma falta duríssima em Aaron Bouwman, que depois precisou ir ao hospital. Imediatamente houve um princípio de confusão em campo, e o ponta esquerda do PSV pareceu escapar bem ao receber apenas um cartão amarelo.

No programa matinal, Stewart é questionado sobre o que fez no momento em que Van Bommel causou comoção durante o clássico na Johan Cruijff ArenA. "Ver se era preciso descer para acalmar os ânimos. Mas isso não foi necessário."

"Acho que, de qualquer forma, temos que ficar fora do campo. Temos que tentar manter a calma. Porque isso também serve de exemplo para todos", acrescenta o responsável técnico máximo do PSV.

Por outro lado, Stewart entende que um jogo grande, na maioria dos casos, vem carregado. "Também no início da temporada. Todo mundo está buscando o desenvolvimento das equipes. Tudo entra em cena. Temos que ficar fora do campo. Muita coisa acontece dentro das quatro linhas, e os árbitros estão lá para isso."

Van Bommel pareceu bastante abalado após o apito final. Stewart revela o que o atacante de lado do PSV fez como uma espécie de penitência por causa de seu comportamento em campo.

"Depois da partida, ele entrou no vestiário do Ajax para pedir desculpas. Houve emoção nisso também", conclui o diretor técnico do PSV em sua retrospectiva do conturbado clássico em Amsterdã.