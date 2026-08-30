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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, reunião por Inglese: é o grande objetivo para o ataque

Foggia

O Foggia tem interesse em Roberto Inglese para reforçar o setor ofensivo. O atacante nascido em 1991, natural de Lucera, atualmente sem clube, pode aceitar a proposta do clube. Justamente hoje, inclusive, está prevista uma reunião entre o próprio jogador, o departamento técnico do Foggia e a diretoria do clube da via Gioberti.


A dois dias do fechamento da janela de transferências de verão, Roberto Inglese pode se tornar um novo jogador do Foggia e ficar à disposição do técnico Gaetano Auteri. Inglese soma na carreira 409 partidas entre as Séries A, B e C, além de mais de 100 gols marcados.

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