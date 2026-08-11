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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia de olho em duas "feras" para o ataque

Foggia

Na Série C, Grupo C, o Foggia se movimenta e oficializou a contratação de Parisy, defensor nascido em 2004 que vem da experiência no Reims Sainte-Anne. O jogador estava entre aqueles que haviam feito um período de testes durante a pré-temporada em San Gregorio Magno. O clube Foggia também chegou a um acordo com Andrea Gallo, que vai se vincular ao clube até 30 de junho de 2027.


No setor ofensivo, por outro lado, o Foggia segue trabalhando em vários perfis. Entre os nomes monitorados estão Jacopo Manconi , do Benevento, e Pierluca Luciani , do Ravenna, para os quais há indicações do interesse do Foggia.

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