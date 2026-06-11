Foggia, Casillo: “Estamos aguardando a confirmação oficial da repescagem; vamos jogar no Zaccheria”

O presidente do Foggia, Gennaro Casillo, não desiste em relação ao futuro do seu clube na Série C após o rebaixamento sofrido em campo. A liquidação judicial do Ternana levará, de fato, à readmissão de um dos clubes rebaixados na temporada que já terminou, e o clube rossonero mantém a esperança.

Casillo, nomeado para liderar a Confesercenti da Província, aproveitou a ocasião para falar sobre a situação do clube, conforme relatado pelo foggiacalciomania.com: "Estamos trabalhando para estabelecer bases sólidas e, muito provavelmente, anunciaremos a campanha de ingressos antes mesmo da oficialização da readmissão, porque o projeto que estamos realizando deve se concentrar principalmente na organização empresarial e, como dizem os torcedores, a categoria é um detalhe".

Ele continua: “Sabemos o que temos que fazer e não seremos pegos de surpresa. Temos que respeitar os contratos e, até 30 de junho, não podemos oficializar nada. As datas importantes já se aproximam, então é apenas uma questão de tempo”.

Boas notícias também no que diz respeito ao estádio: “O Foggia finalmente jogará em um estádio Zaccheria totalmente em conformidade com as normas. Na última reunião com a prefeitura, garantiram-me que, para o início do campeonato, teríamos o estádio com as obras concluídas. Vamos acompanhar a situação. Agora vamos nos concentrar em fazer do Foggia o time que esta cidade merece. Todos nós queremos isso. Desde que assumimos em fevereiro, não paramos um momento sequer, tendo que resolver muitas situações. Mais um pouco de paciência e começaremos a escrever uma nova página na história do Foggia”.